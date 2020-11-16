Варшава, , 10:26 — REGNUM 15 ноября в польском городке Новый Келбов (Мазовецкое воеводство) в котельной одного из частных домов произошел взрыв газа, вследствие чего жилище было разрушено. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Семья из пяти человек, которая проживала в доме, осталась без крова. Отец семейства — 35-летний мужчина — попал в больницу с ожогами первой и второй степени 40% тела. Пострадавший находится в больнице. Остальные жители — женщина с двумя детьми и ее мать — не пострадали.

«Мы пока не установили причину, из-за которой в доме взорвался газ. Это произошло в котельной разрушенного дома», — сообщил пресс-секретарь районного начальника Государственной пожарной службы в Новом Келбове Яцек Подвизоцкий.

На месте происшествия работали 20 спасателей, а также несколько бригад скорой помощи, которые доставили всю семью в больницу.