Тбилиси, , 10:12 — REGNUM В помещении избирательного штаба одного из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии утром 16 ноября произошел пожар. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Мелия является кандидатом в мажоритарные депутаты по столичному округу Глдани. По данным журналистов, в его избирательном штабе во время пожара сгорела мебель. Возгорание оперативно потушили.

«Утром, в начале шестого мы узнали, что в офисе пожар. Когда приехали, то увидели выбитые окна и две бутылки бензина, которые бросили в помещение», — сообщил журналистам глава избирательного штаба.

Сообщается, что правоохранители устанавливают личности злоумышленников и просматривают записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 31 октября голосовании на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали проводить массовые акции протеста.

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