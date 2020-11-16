Волгоград, , 10:10 — REGNUM Открытые переломы обеих ног получил в ходе ссоры с соседом житель Михайловки Волгоградской области. Причиной нападения на мужчину стал перекрытый водопровод, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Соседи поссорились 13 ноября — один из мужчин перекрыл подачу воды в водопроводе, питающего вторую половину дома. Во время конфликта злоумышленник схватил молоток и избил соседа так, что сломал ему обе ноги. Пострадавшего увезли в больницу.

Полицейские задержали 30-летнего ранее судимого местного жителя. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения подозреваемому.