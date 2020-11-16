Красногвардейский район, , 09:59 — REGNUM Три человека погибли 16 ноября в результате столкновения легкового автомобиля и небольшого грузовика в Красногвардейском районе Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД. Одного пассажира с травмами госпитализировали.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 с прицепом на автодороге Белгород — Новый Оскол — Советское около 00:30 выехал на полосу встречного движения. Там легковой автомобиль столкнулся с прицепом автомобиля Isuzu. В результате ДТП 30-летний водитель ВАЗ, а также его пассажиры 1983 и 1979 года рождения погибли на месте происшествия, ещё один 34-летний пассажир доставлен в больницу.

Водитель автомобиля Isuzu не пострадал.