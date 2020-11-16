д. Пирогово, , 09:53 — REGNUM В деревне Пирогово на границе с Ижевском из-за порыва на коммунальных сетях остались без тепла около 1,4 тыс. человек. Об этом заявил на аппаратном совещании замнальника регионального управления МЧС Виктор Паршуков.

По его словам, порыв произошел 15 ноября, подачу теплоносителя в 22 многоквартирных и пять частных домов возобновили в тот же день. Однако произошла новая авария, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск». На теплосетях продолжают работать аварийно-восстановительные бригады.

Паршуков констатировал, что работа по информированию населения об аварии и режимах работы системы ХВС (холодного водоснабжения) проводится в недостаточном объеме или с большим опозданием.

«Не проводятся мероприятия по обеспечения населения бутилированной питьевой и технической водой в период ликвидации аварии», — заключил замглавы спасательного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 ноября, все муниципальные образования Удмуртии получили паспорта готовности к зиме. По словам премьер-министра Ярослава Семенова, на подготовку к отопительному сезону было выделено 200 млн рублей, что на 120 млн рублей больше чем в предыдущем году. В перечень первоочередных мероприятий вошли работы по ремонту и замене сетей на 236 объектах.