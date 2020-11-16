Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM В Юнтоловском природном заказнике, расположенном в Приморском районе Санкт-Петербурга, обнаружили закопанное по голову в землю тело женщины средних лет. Пока неизвестна причина ее смерти. Начата проверка.

Как сообщает 16 ноября издание «Фонтанка», страшную находку сделал петербуржец, когда прогуливался недалеко от Коннолахтинской дороги. Тело мертвой женщины было по голову закопано в землю в полукилометре от дороги.

Мужчина вызвал правоохранительные органы, которые извлекли из земли тело брюнетки, лет 40−45 на вид.

«Одета она была в спортивный костюм, в кармане кофты нашлась золотая цепочка. Обуви на убитой не было, так же как и явных признаков насильственной смерти», — дополняет источник.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.