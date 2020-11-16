Белгород, , 09:44 — REGNUM Два самолёта не смогли приземлиться по расписанию в аэропорту Белгорода 15 ноября. Из-за снегопада службы не успевали расчистить взлётно-посадочную полосу, и воздушные судна были вынуждены кружить в небе, сообщает 16 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

О задержке рейсов рассказали в сообществе белгородских споттеров. Над аэропортом кружили два SSJ-100 компаний «ИрАэро» и «Аэрофлот». Борт «ИрАэро» приземлился с опозданием на 30 минут, «Аэрофлот» провёл в небе дополнительно более двух часов. По данным споттеров, в аэропорту Белгорода нет в достаточном количестве специализированной техники для уборки снега, взлётно-посадочную полосу чистила одна машина.

В Белгороде 15 ноября выпал первый снег, температура составила минус два градуса.