Ижевск, , 09:38 — REGNUM За минувшие выходные дни 17 жителей Удмуртии обратились в полицию, сообщив о краже средств с банковских счетов дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, от действие мошенников пострадали жители Ижевска, Глазова, Сарапула, Камбарки, а также Якшур-Бодьинского и Игринского районов. Возраст потерпевших — от 25 лет до 81 года.

Совокупный ущерб составил 1,492 млн рублей.

По ряду фактов в настоящее время проводятся проверки, по части заявлений возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в республике решается вопрос о возбуждении уголовного дела по заявлению 58-летней пенсионерки о хищении средств. В августе женщина увидела в интернете объявление с предложением об участии в биржевых торгах. После оставленной на указанном сайте заявки ей позвонила неизвестная и сообщила, что для торгов необходимо открыть вклад на 200 долларов США. После чего с женщиной связался «брокер», который должен был помогать в ведении торгов. В дальнейшем пострадавшую убедили поставить на свой компьютер программу для удаленного доступа и постоянно агитировали увеличивать суммы для участия в торгах. Женщина взяла кредиты в банках на общую сумму около 1,3 млн рублей. При очередной проверке своего счета она обнаружила, что все средства пропали, и ее собственные, и заработанные на торгах.

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