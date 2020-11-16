Иркутск, , 09:35 — REGNUM В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Иркутской области погибли три человека. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

Уточняется, что ДТП произошло на 78-м км федеральной автодороге Р-258 «Байкал» и прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы установили, что автомобиль «Тойота Хариер», под управлением 34-летней женщины, совершил столкновение с большегрузным автомобилем «ДАФ».

"В результате аварии, две женщины — водитель и 45-летняя пассажирка кроссовера погибли на месте от полученных травм. В медицинском учреждении скончалась 16-летняя пассажирка иномарки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что три человека погибли, ещё один пострадал в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Белгородской области.