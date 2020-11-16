Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM Почти на один час в Санкт-Петербурге было задержано движение пригородных поездов Балтийского направления. Пожилому мужчине стало плохо на станции Новый Петергоф. Еще до приезда медиков он скончался. Из-за сбившегося расписания электрички идут с опозданием.

Балтийский вокзал Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, пригородный поезд № 6604 сообщением Калище — Санкт-Петербург был остановлен 16 ноября около 06:30 на станции Новый Петергоф. На место были вызваны службы скорой помощи.

«Время задержки электропоезда составило около 1 часа. В связи с этим в настоящее время пригородные поезда Балтийского направления следуют с опозданием от 10 минут до 1 часа», — отметили в ОЖД и попросили пассажиров следить за объявлениями по громкоговорящей связи на станциях и в поездах.

В Управлении на транспорте МВД по СЗФО уточнили, что скорую вызвали 75-летнему мужчине, которому стало плохо в вагоне электрички. К сожалению, помочь ему не успели. По факту случившегося проводится проверка.