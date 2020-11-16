Ижевск, , 09:23 — REGNUM В Удмуртии за выходные дни двое рыбаков погибли при подлёдной рыбалке Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Трагедии произошли на прудах в Кизнерском и Завьяловском районах 14 ноября. Оба рыбака подледным ловом рыбы на неокрепшем льду пруда. Мужчины погибли.

В ведомстве призывают жителей республики воздержаться от выхода на лёд водоёмов в регионе. Ледяной покров рек, озер и прудов пока ещё очень тонкий и представляет опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в Тоншаевском районе Нижегородской области погибли трое рыбаков.

По версии следствия, мужчины остались ночевать в машине, включали двигатель, чтобы не замерзнуть и отравились выхлопными газами. По предварительным данным, местные жители приехали порыбачить. Ночью их машина застряла на мелководье.