Волгодонск, Ростовская область, , 09:16 — REGNUM В Ростовской области под следствие попал глава администрации Волгодонска Виктор Мельников. Накануне силовики провели обыск в рабочем кабинете сити-менеджера и дома.

По некоторым данным, в 2017 году Мельников распорядился подписать акты выполнения работ по ремонту дорог общего пользования, однако они не были проведены. Бюджету был причинён ущерб в размере более 16 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Официального подтверждения этой информации пока нет.

Из открытых источников следует, что Виктор Мельников с 1986 по 1997 годы работал директором совхоза «Мелиоратор» Волгодонского района. С 1997 года в течение многих лет занимал должность главы Волгодонского района. В марте 2017 года депутаты муниципального парламента избрали Мельникова главой администрации Волгодонска.