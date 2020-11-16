Москва, , 09:06 — REGNUM Участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев в рамках уголовно дела о драке с бойцом MMA Сергеем Харитоновым в Москве задержан на 48 часов. Об этом 16 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что возбуждённое против Яндиева дело было переквалифицировано на более тяжкую статью, он был задержан как подозреваемый и отправлен в изолятор временного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября адвокат Александр Кравцов рассказал, что спортсмен Сергей Харитонов написал объяснение и заявление в полицию по факту драки в Москве. Инцидент произошёл 13 ноября во время бойцовского вечера MMA в «Лужниках». 15 ноября Яндиев был задержан.

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