Горно-Алтайск, , 08:41 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все скончавшиеся проживали в Горно-Алтайске.

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В их числе две женщины, 71 и 82 лет, а также 47-летний мужчина. У всех, как отмечается, была диагностирована коронавирусная пневмония. Кроме того, стали известны заключения специалистов по поводу причин смерти ещё трёх пациентов, 62, 69 и 79 лет, скончавшихся в начале ноября.

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции. В двух случаях диагностированы другие формы сопутствующих заболеваний», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего в республике за время эпидемии зарегистрировано 87 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Из них 81 человек умерли непосредственно от COVID-19, остальные — по иным причинам.

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