Ставрополь, , 08:34 — REGNUM На Ставрополье 15 ноября произошел крупный пожар в одной из многоэтажек по улице Пригородной краевой столицы. Сгорели две квартиры на первом этаже шестиэтажного дома, пострадали три человека, сообщили в региональном управлении МЧС.

«По прибытии наблюдалось горение двух квартир на первом этаже. <…> Состоится заседание КЧС и ОПБ Ставропольского края по вопросам оказания всесторонней помощи пострадавшим и жильцам дома. Также организована работа оперативного штаба и оперативной группы», — говорится в сообщении МЧС.

Пожар устраняли более 100 сотрудников спасательного ведомства. В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Следственный комитет организовал доследственную проверку.

«По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение одного из жильцов дома с легковоспламеняющейся жидкостью. Сейчас на месте под руководством руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова работают следователи и криминалисты ведомства. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливают соответствие оказываемых ТСЖ дома услуг требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей»,— говорится в сообщении ведомства.

Для жильцов дома — около 200 человек — организовали пункт временного размещения в школе №11 на время обследования дома. Двоих пострадавших мужчин госпитализировали.