Улан-Удэ, , 08:24 — REGNUM Вслед за приростом числа новых случаев заражения коронавирусом, в Бурятии растёт и число жертв COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в республике скончались 10 носителей нового вируса.

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Как отмечается, все пациенты страдали также тяжёлой сопутствующей патологией. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 297 человек.

В стационарах остаются 2302 пациента, в том числе 1748 с внебольничной пневмонией. 91 тяжёлый больной находится в реанимации, 49 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2678 коек, занято — 2263, свободно — 415 коек. Занятость коечного фонда составляет 84,5%», — добавили в штабе.

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