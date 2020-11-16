Чита, , 07:48 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 16 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 15 752 человека, причём 266 из них добавились только за последние сутки.

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"Поставлен очередной антирекорд по числу заболевших SARS-CoV-2», — отмечает оперативный штаб.

Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у восьмерых человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 227 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 135 находятся в тяжелом состоянии, 70 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 79 человек за последние сутки вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения, общее число победивших COVID-19 — 12 341 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 ноября общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкалье составляло 14 961 человек, причём 259 из них добавились только за сутки.

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