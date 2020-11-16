Пермь, , 07:45 — REGNUM В отношении начальника Пермского военного института (ПВИ) войск национальной гвардии РФ возбуждено уголовное дело. Генерал-майору инкриминируют взяточничество и превышение должностных полномочий, сообщает портал 59.ru.

Глава военного вуза подозревается в совершении шести эпизодов по взяткам в крупном размере и вымогательству взятки, а также двух эпизодов относительно превышения полномочий. Свою вину начальник военного института не признает.

Стоит отметить, в настоящее время на официальном сайте Пермского военного института (ПВИ) войск национальной гвардии РФ в разделе «руководство» нет данных о начальнике вуза.