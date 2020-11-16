Пермь, , 07:24 — REGNUM В Перми 15 ноября произошел несчастный случай, в результате которого погибла женщина и ребенок. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»), сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в реку Мулянка упал автомобиль, в его салоне находились женщина и двое маленьких детей. Двухлетнего пассажира смог спасти очевидец ЧП. Женщина и четырёхлетний ребенок погибли.

По данным СМИ, водитель-мужчина припарковал автомобиль и пошел в магазин. Неожиданно машина начала движение, скатилась в реку и ушла под воду.