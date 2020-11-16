Елизово, Камчатский край, , 07:17 — REGNUM Пожар произошел в одноэтажной бане в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Новой в поселке Кеткино. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, к этому времени огнем была охвачена площадь 16 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован, пострадавших не было. Баня в результате возгорания оказалась повреждена на 80%. Причины происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября горящую баню потушили в селе Рейдово на курильском острове Итуруп. В результате пожара у здания обрушилась крыша, из людей никто не пострадал.

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