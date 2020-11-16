Белгород, , 06:57 — REGNUM Три человека погибли, ещё один пострадал в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Белгородской области. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация об аварии на автотрассе «Белгород — Павловск» поступила в региональное ведомство в ночь на 16 ноября. ДТП произошло в селе Малобыково Красногвардейского района. По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ-2109 на скорости врезался в стоящий на обочине грузовик «КамАЗ».

В результате ДТП погибли три человека, ещё один получил травмы. Информация о состоянии пострадавшего не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о водителе грузовика, пострадавшем в результате ДТП на Сахалине. Отмечается, что водитель был лишён прав на управление автомобилем.

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