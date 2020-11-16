Ульяновск, , 06:15 — REGNUM В Ульяновске по итогам проверки сообщения об издевательствах над школьником возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

По предварительным данным правоохранителей, 13 сентября в Ульяновске группа горожан вымогала деньги у подростка, «применив в отношении него насильственные действия сексуального характера». Подозреваемые установлены, им от 14 до 20 лет.

Уголовное дело заведено по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Обстоятельства происшествия устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в социальной сети появилась видеозапись, где группа парней издевается над подростком. Ранее правоохранители полагали, что причиной конфликта могли стать «личные разногласия».

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