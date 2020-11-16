Южно-Сахалинск, , 05:45 — REGNUM Грузовой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся в Тымовском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД России.

По данным ведомства, авария произошла вечером 15 ноября на дороге Южно-Сахалинск — Оха. Отмечается, что водитель грузовика был лишен прав на управление автомобилем. По предварительной версии, он не справился с управлением на 531-м километре дороги, в результате чего съехал в кювет и опрокинулся. Водитель получил травмы. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября произошло ДТП на железнодорожном переезде в Амурской области. Сообщалось, что поезд Нерюнгри — Хабаровск столкнулся с легковушкой. По предварительным данным, погиб один человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести.