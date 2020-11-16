Юрга, Кемеровская область, , 05:02 — REGNUM В Кемеровской области судебные приставы арестовали загородный дом в счёт погашения ущерба, причинённого ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управления ФССП России.

В ведомстве уточнили, что на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с виновника ДТП ущерба в размере 498 тыс. руб. в пользу пострадавшего. Кузбассовец нарушил правила дорожного движения и на полосе встречного направления столкнулся с другим автомобилем. Встречный автомобиль получил многочисленные повреждения. Страховое возмещение не покрыло ущерб и потерпевший обратился в суд. Добровольно задолженность погашена не была.

В ходе исполнительных действий загородный дом виновника ДТП был арестован. Его предварительная стоимость составила 450 тыс. руб. У мужчины есть десять дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию, а средства от продажи пойдут на погашение ущерба.