Тюмень, , 04:58 — REGNUM В Тюменской области каждый пятый человек на дорогах гибнет по вине пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

С начала 2020 года в Тюменской области произошло 183 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в них погибли 35 человек, 270 ранены.

Отстранены от управления транспортом более семи тысяч водителей в состоянии опьянения, из них 944 человека подлежат уголовной ответственности за повторное пьяное вождение.

В 2019 году на территории Тюменской области произошло 233 дорожно-транспортных происшествия по вине пьяных водителей, в них погибли 56 человек, 335 человек ранены. От управления транспортом были отстранены 8268 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, 1102 из них — повторно в течение года.