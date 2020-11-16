Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Ураган «Йота» усилился с первой до второй категории, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, скорость ветра у урагана достигает 44,7 метров в секунду. Сейчас «Йота» находится в 175 километрах к востоку от острова Провиденсия в Карибском море. Он движется в сторону Центральной Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тропический шторм «Йота» продолжил усиливаться по мере приближения к берегам Центральной Америки. Ожидается, что ураган скоро обрушится на Никарагуа и Гондурас, которые совсем недавно пострадали от урагана «Эта».

Читайте ранее в этом сюжете: Тропический шторм «Йота» усилился у берегов Центральной Америки