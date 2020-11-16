Мехико, , 04:36 — REGNUM Более 500 человек эвакуировали военные из затопленных районов мексиканского штата Чьяпас на юге страны. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба министерства военно-морского флота страны.

Военнослужащие эвакуировали 533 местных жителей и ещё 20 семей выходцев из Гватемалы. Кроме того, военными была установлена полевая кухня и доставлены 27 тонн продуктов и около 2 тыс. литров воды в пострадавшие районы.

Наводнения, вызванные проливными дождями, затронули мексиканские штаты Чьяпас, Веракрус и Табаско. Всего в зоне стихийных бедствий оказались почти 240 тыс. жителей страны. В пострадавшие регионы 14 ноября прибыл для оценки масштабов удара стихии президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Глава страны проконтролировал также ход восстановительных работ. Гуманитарную помощь в пострадавшие регионы направили несколько стран, в том числе Великобритания, Испания, Франция, Румыния, Дания и Россия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в зоне наводнений на востоке и юго-востоке Мексики оказались 238 тыс. человек.

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