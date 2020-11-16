Новосибирск, , 04:23 — REGNUM Следователи установили личности четырёх человек, погибших во время пожара в частном доме в селе Новомихайловка в Коченёвском районе Новосибирской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном СКР.

«В ходе проведения первоначальных следственных действий были установлены личности погибших. Ими оказались хозяин дома, 1949 г.р., его супруга, 1954 г.р., их дочь, 1976 г.р. и её 14-летняя дочь», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, пожар мог начаться на веранде дома, где находился распределительный щит электроприборов.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту пожара в селе Новомихайловка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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