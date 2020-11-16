Новосибирск, , 04:18 — REGNUM Следователи Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту пожара в селе Новомихайловка Коченёвского района, во время которого погибли четыре человека, в том числе один ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в селе Новомихайловка Коченёвского района Новосибирской области 15 ноября около 04:30 (время местное) произошёл пожар в частном доме. Во время разбора обгоревших конструкций были обнаружены четыре человека без признаков жизни.

Читайте также: В новосибирском селе в сгоревшем доме найдены тела четырёх человек