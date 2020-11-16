Цзинань, Китай, , 04:15 — REGNUM Один человек был спасен, еще трое погибли и один пропал без вести после крушения рыбацкой лодки в море у берегов города Вэйхай в провинции Шаньдун на юго-востоке Китая, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

В спасательном бюро Бэйхая при министерстве транспорта сообщили о получении запроса на оказание помощи от центра спасения Вэйхая в 4:00 по местному времени 15 ноября. Как оказалось, пять человек, находившихся на борту рыбацкой лодки, зарегистрированной в Шаньдуне, оказались в море после того, как лодка перевернулась.

Бюро направило вертолет и два спасательных судна на место происшествия. Спасенный рыбак был направлен в госпиталь, где ему оказывают медицинскую помощь. Продолжаются поиски пропавшего без вести.