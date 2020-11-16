Новосибирск, , 03:57 — REGNUM В селе Новомихайловка Коченёвского района Новосибирской области во время разбора обгоревших конструкций жилого дома были обнаружены четыре человека без признаков жизни. Жилой дом загорелся накануне, 15 ноября, около 04:30 (время местное). Пожарные более трёх часов боролись с огнём. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

«По имеющейся информации специалистами администрации Новомихайловского сельского совета с семьёй сгоревшего дома проводился инструктаж по пожарной безопасности в конце октября текущего года», — отметили в МЧС РФ.

На месте работают следственные органы, оперативная группа МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия.

В ведомстве уточнили, что на ликвидацию последствий пожара и для проведения следственных действий было задействовано 31 человека и двенадцать единиц техники.