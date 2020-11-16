Гонконг, Китай, , 03:51 — REGNUM Семь человек погибли, еще 10 получили ранения в результате пожара, охватившего многоквартирный дом в Гонконге в ночь на 15 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся в 20:00 по местному времени в непальском, расположенном в здании по Кантонской улице, сообщили власти Специального административного района (САР) Гонконг.

По сообщению местных СМИ, жертвами в основном были граждане Непала. Также в результате взрыва погиб ребёнок. Глава САР Керри Лам заявила, что она опечалена трагедией и предпримет все усилия для расследования причин произошедшего.