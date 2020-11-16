Манила, , 02:27 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 на филиппинском острова Минданао, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 20 километрах к юго-востоку от населенного пункта Арас-Асан. Глубина залегания очага подземных толчков составила 66 километров. Пока информации о возможных повреждениях или пострадавших не поступала. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксировали у берегов Японии. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение произошло на территории Японии