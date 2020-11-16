Абуджа, , 02:17 — REGNUM Группа вооруженных боевиков напала на школу в штате Кадуна на севере Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что вооруженные люди вломились в здание политехнического колледжа в городе Зария. Они открыли огонь в воздух и распугали учащихся и педагогов. Одного из учителей они схватили и увезли в неизвестном направлении. В результате нападения были ранены двое детей, их госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября нигерийские военные ликвидировали группу террористов из «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечалось, что по лагерю боевиков нанесла ракетные удары авиация Нигерии.

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