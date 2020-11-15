Минск, , 20:15 — REGNUM В Минске и других городах Белоруссии в ходе несанкционированных акций протеста были задержаны несколько сотен человек, которые выступают против итогов президентских выборов в стране. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщает правозащитный центр «Весна», опубликовавший списки задержанных на своём сайте.

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Так, в настоящее время в обновлённом списке правозащитников числится уже 715 человек. При этом сотрудники организации отмечают, что стражи порядка некоторых участников акций протеста уже отпустили.

Ранее сообщалось о задержании более 500 активистов в Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, 15 ноября в Минске и других городах страны проходят несанкционированные акции протеста, организованные оппозицией.

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