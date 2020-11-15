Москва, , 19:45 — REGNUM В Москве в рамках возбужденного уголовного дела задержан участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев. Об этом 15 ноября сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Яндиев задержан … после драки с Харитоновым (российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов — прим. ИА REGNUM)», — сказал источник.

Второй источник агентства отметил, что Яндиев доставлен в полицию для дачи объяснений, а не задержан.

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Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября адвокат Александр Кравцов рассказал, что спортсмен Сергей Харитонов написал объяснение и заявление в полицию по факту драки в Москве. Инцидент произошёл 13 ноября во время бойцовского вечера MMA в «Лужниках».

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