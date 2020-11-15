Москва, , 19:15 — REGNUM В Москве на Большой Дорогомиловской улице загорелась крыша жилого 14-этажного дома, сообщили 15 ноября в пресс-службе столичного главного управления МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 17:53 мск.

«Площадь пожара составляет пять квадратных метров, пожар происходит на крыше здания, горят стройматериалы и мусор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Москве произошел пожар в строении 7 дома 18 на Леснорядском переулке. Огнем были охвачены помещения на втором и первом этажах складского здания. Общая площадь возгорания составляла 100 квадратных метров.

Читайте также: Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен