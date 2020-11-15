Минск, , 17:36 — REGNUM Более 400 человек, которые 15 ноября принимали участие в несанкционированных акциях протеста в Минске и других городах Белоруссии, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна», опубликовавший списки задержанных на своём сайте.

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По данным правозащитников, 430 человек, выступающих против итогов президентских выборов в стране, задержали на данный момент на территории страны.

Отмечается, что правоохранители уже отпустили некоторых из задержанных активистов.

Как передавало ИА REGNUM, 15 ноября в Минске и других городах Белоруссии проходят очередные акции протеста, организованные оппозиционными силами.

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