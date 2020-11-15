Запорожье, Украина, , 16:00 — REGNUM В Запорожской области Украины рейсовый автобус столкнулся с трактором «К-700А». Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

ДТП произошло 14 ноября на трассе «Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь». По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил травмы.

«Водитель пассажирского автобуса…, в салоне которого находилось восемь пассажиров, двигаясь по проезжей части автодороги допустил столкновение с колесным трактором «К-700А», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 9 ноября в Херсонской области рейсовый автобус вылетел с дороги и перевернулся.

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