Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 13:15 — REGNUM В казахстанском городе Хромтау в результате пожара и взрыва бытового газа в частном доме пострадали девять человек, трое из которых — дети, сообщает 15 ноября Kaztag. kz со ссылкой на официального представителя министерства по чрезвычайным ситуациям республики Талгата Уали.

Сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме с последующим взрывом газового бытового баллона, который произошел в Хромтау Актюбинской области, поступило в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Актюбинской области в 11:36 (09:36 мск).

Площадь возгорания составила девяносто квадратных метров, стены и перегородки дома были разрушены взрывной волной. Пожар был ликвидирован в 12:29 (10:29 мск).

Девять пострадавших в результате произошедшего были доставлены в районную больницу города Хромтау. Среди пострадавших трое детей — шести, семи лет и новорожденный. Никто из детей ожогов не получил.

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