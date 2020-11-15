Киренск, , 12:54 — REGNUM На улицах самого старейшего города Иркутской области — Киренска — местные жители обнаружили страшные находки: после подсыпки песком там можно встретить теперь человеческий череп и кости. Об этом сообщает irksib.ru со ссылкой на фотографии, размещённые на странице «ДТП Иркутск» в Instagram.

Песком с человеческими костями посыпали дорогу в Киренске Цитата со страницы в Instagram

В предварительного разбирательства выяснилось, что человеческие останки могли привезти в город вместе с песком, взятым в карьере, расположенном у местного кладбища.

Инцидентом уже занялись правоохранители: кости направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, похожая история произошла в Алтайском крае: в августе 2014 года улицы села Бобровка Первомайского района после разрушительного паводка «укатали» кладбищенской землей, на одной из улиц тоже были обнаружены человеческие останки.

Читайте ранее в этом сюжете: Улицу алтайского села, пострадавшего от паводка, засыпали грунтом с человеческими останками