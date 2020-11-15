Челябинск, , 10:56 — REGNUM Пожар в частном доме в городе Пласте Челябинской области мог произойти из-за короткого замыкания. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Эти сведения предварительные, подчеркнули в ведомстве. Сейчас идёт комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл утром 15 ноября. Погибли девятилетняя девочка, её мать и двое мужчин.

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