Пласт, Челябинская область, , 10:49 — REGNUM В Пласте Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в пожаре четверых человек, в том числе девятилетней девочки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, пожар пожар произошёл ранним утром 15 ноября. Тела четверых погибших обнаружили сотрудники МЧС. Дело завели по факту причинения смерти по неосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, свою проверку проводит и прокуратура. Она также держит на контроле ход расследования уголовного дела.

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