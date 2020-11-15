Пласт, Челябинская область, , 10:42 — REGNUM В Пласте Челябинской области прокуратура начал проверку по факту гибели четырёх человек в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

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Пожар произошёл в частном доме на улице Увельской. Погибли 39-летняя женщина, ещё девятилетний сын и двое мужчин. На место прибыл прокурор Пласта Серей Букреев.

Отметим, пожар произошёл рано утром. По факту трагедии заведено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет.

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