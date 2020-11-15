Благовещенск, , 09:14 — REGNUM В Амурской области легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Амурской области.

Авария произошла в Белогорском районе Амурской области. Водитель легкового автомобиля Toyota Sprinter допустил столкновение с проходящим пассажирским поездом.

По предварительной информации, в результате столкновения погибла девушка, находившаяся в автомобиле. Ещё три человека из автомобиля получили травмы различной степени тяжести — их госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уточняется, что столкновение произошло на регулируемом железнодорожном переезде рядом со станцией Возжаевка Забайкальской железной дороги. На переезде предусмотрено присутствие дежурного.