Челябинск, , 09:02 — REGNUM В Челябинской области в городе Пласт сгорел частный жилой дом. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Джон Кольер. Пожар (фрагмент)

Информация о пожаре поступила в 6:05 по местному времени (4:05 по московскому времени). К моменту прибытия первого пожарного расчета, горела кровля здания и надворные постройки.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В ходе тушения пожара было обнаружено четверо пострадавших — двое мужчин, женщина и ребенок. Через некоторое время сотрудники скорой помощи констатировали смерть всех четверых пострадавших.

Уточняется, что семья, проживавшая в сгоревшем доме, состояла на учете, как неблагополучная.

Причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, причиной возгорания могла быть неисправная электропроводка.