Иерусалим, , 07:28 — REGNUM Ответный удар по объектам военной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа нанесла Армия обороны Израиля. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба военного ведомства в Twitter.

В заявлении Армии обороны Израиля сказано, что по Израилю из сектора Газа минувшей ночью были выпущены две ракеты. Отмечается, что сработала система ПВО «Железный купол». В ответ на ракетный удар военные Израиля атаковали военные посты и подземную инфраструктуру ХАМАС в Газе.

Уточняется, что армия обороны Израиля проводит постоянный мониторинг и оценку ситуации и готова дать ответ на «любую террористическую деятельность».

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух ракетах, которые были выпущены по Израилю из сектора Газа.

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