Южно-Сахалинск, , 06:48 — REGNUM Пожар произошел в помещении бытовки в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что возгорание произошло в строении на улице Ленина. Пожарные приехали на место происшествия спустя шесть минут после поступления сигнала о возгорании, к тому моменту уже горело здание на площади 15 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. В настоящее время причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Симферополе загорелся топливный резервуар с бензином. Пожар тушили 40 спасателей при помощи 11 единиц спецтехники.