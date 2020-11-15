Белогорск, Амурская область, , 06:06 — REGNUM Девушка погибла, ещё три человека пострадали в результате ДТП на железнодорожном переезде в Амурской области. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла около 06:00 по местному времени 15 ноября возле села Возжаевка в Белогорском районе. Поезд, следовавший по маршруту Нерюнгри — Хабаровск столкнулся на железнодорожном переезде с легковым автомобилем.

По предварительной информации, в результате ДТП погибла девушка, ещё три человека были госпитализированы с травмами в медучреждение. Детей среди пострадавших нет. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

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