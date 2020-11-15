Иерусалим, , 05:51 — REGNUM Две ракеты были запущены с территории сектора Газа в направлении Израиля, сообщает пресс-служба израильской армии.

В связи с этим сработали сигналы тревоги в городе Ашдод и в районе Шефел. Система ПВО Израиля выпустила ракеты-перехватчики для отражения этой ракетной атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября израильская армия сбила беспилотный летательный аппарат, направленный со стороны Ливана в сторону Израилю.

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